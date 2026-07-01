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рф нанесла ракетный удар по предприятию в Полтавском районе, есть пострадавшие

Киев • УНН

 • 1582 просмотра

Российские войска нанесли ракетный удар по предприятию в Полтавском районе. Предварительно известно о двух пострадавших.

рф нанесла ракетный удар по предприятию в Полтавском районе, есть пострадавшие

россия нанесла ракетный удар по предприятию в Полтавском районе, известно о двух пострадавших, сообщил в среду глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич в соцсетях, пишет УНН.

Зафиксировано попадание ракеты по одному из предприятий Полтавского района. Предварительно, два человека травмированы

- написал Дякивнич.

За час до этого глава ОВА сообщал, что "в Полтаве прогремел взрыв". А Воздушные силы ВСУ сообщали о вражеской "ракете на Полтаву".

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Юлия Шрамко

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