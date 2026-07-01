Силы ПВО сбили ракету Х-59 и 130 российских дронов во время ночной атаки

В ночь на 1 июля российские войска осуществили комбинированную атаку на Украину, применив баллистическую ракету "Искандер-М", управляемую авиационную ракету Х-59 и 151 ударный беспилотник различных типов. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным военных, оккупанты запускали баллистическую ракету из временно оккупированного Крыма, ракету Х-59 - из акватории Черного моря, а беспилотники типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы "Пародия" - с территории России и временно оккупированных районов Донеччины и Крыма.

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, Силы беспилотных систем и мобильные огневые группы.

По состоянию на 07:30 силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили одну управляемую авиационную ракету Х-59 и 130 вражеских беспилотников.

В то же время зафиксировано попадание 17 ударных БПЛА на 16 локациях, а также падение обломков сбитых целей в четырех местах. Информация о падении баллистической ракеты уточняется.

По предварительным данным, информация о разрушениях и пострадавших не поступала. В Воздушных силах отметили, что атака продолжалась и после 07:30, так как в украинском небе оставались несколько вражеских беспилотников.

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