рф атаковала в течение ночи 5 АЗС в Днепропетровской области - есть погибшая и раненые

Российские войска ночью нанесли удары по пяти автозаправочным станциям в Днепропетровской области. В результате атак погибла одна женщина, еще трое человек получили ранения. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, пишет УНН.

Детали

Одна женщина погибла, трое получили ранения. Враг в течение ночи атаковал 5 АЗС области - заявил Ганжа.

По его словам, одна из пострадавших находится в больнице, а две другие женщины после оказания медицинской помощи проходят амбулаторное лечение.

В результате ударов на всех атакованных АЗС повреждено оборудование, также возникли пожары.

Сейчас на местах работают соответствующие службы, которые ликвидируют последствия российских атак.

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