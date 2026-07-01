рф атаковала в течение ночи 5 АЗС в Днепропетровской области - есть погибшая и раненые
Киев • УНН
российские войска ночью атаковали пять автозаправочных станций в Днепропетровской области. Погибла одна женщина, еще трое человек получили ранения.
Российские войска ночью нанесли удары по пяти автозаправочным станциям в Днепропетровской области. В результате атак погибла одна женщина, еще трое человек получили ранения. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, пишет УНН.
Детали
Одна женщина погибла, трое получили ранения. Враг в течение ночи атаковал 5 АЗС области
По его словам, одна из пострадавших находится в больнице, а две другие женщины после оказания медицинской помощи проходят амбулаторное лечение.
В результате ударов на всех атакованных АЗС повреждено оборудование, также возникли пожары.
Сейчас на местах работают соответствующие службы, которые ликвидируют последствия российских атак.
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