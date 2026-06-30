Враг сбросил 7 КАБов на Запорожье за полтора часа - есть погибшие и попадание в детсад

Российские оккупанты сегодня, 30 июня, массированно атаковали Запорожье авиабомбами. В результате атаки погибли по меньшей мере два человека. Об этом сообщает глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, пишет УНН.

Детали

"За полтора часа россияне сбросили на Запорожье семь управляемых авиабомб", - написал Федоров.

Кроме двух погибших, 15 людям в возрасте от 47 до 87 лет потребовалась помощь медиков из-за осколочных ранений, контузий и травм. 76-летняя женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Одна из КАБов попала в детский сад, в результате чего был ранен охранник. Также атака затронула частные дома, начался пожар.

Количество пострадавших от ударов рф в Днепре, Запорожье и Харькове возросло