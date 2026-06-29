Количество пострадавших от ударов рф в Днепре, Запорожье и Харькове возросло

Количество пострадавших в результате сегодняшних ударов рф в Днепре, Запорожье и Харькове увеличилось, сообщили в местных военных администрациях, пишет УНН.

В результате удара КАБ по Харькову пострадали 10 человек. Один человек — в крайне тяжелом состоянии, в операционной. Медики оказывают всем необходимую помощь

Ранее он сообщал об одном погибшем и 4 пострадавших.

- указал вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в соцсетях.

В Днепре российская атака унесла жизни пятерых человек. Еще более 30 человек получили ранения

Ранее сообщалось о 5 погибших и 29 пострадавших.

- указал в отношении утреннего российского удара глава Запорожской ОВА Иван Федоров в соцсетях.

Количество раненых в результате вражеской атаки на маршрутное такси увеличилось до 8. Все находятся под наблюдением медиков

Ранее были данные о 3 погибших и 7 пострадавших.

Позже он сообщил о новом российском ударе.

россияне устроили охоту на гражданский транспорт в Запорожье: из-за дрона, взорвавшегося рядом с автобусом, есть раненые пассажиры. Сейчас четырем людям понадобилась помощь медиков