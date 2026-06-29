Количество пострадавших от ударов рф в Днепре, Запорожье и Харькове возросло
Киев • УНН
В Днепре погибло 5 человек, более 30 ранено. В Харькове пострадало 10 человек, в Запорожье - 12.
Количество пострадавших в результате сегодняшних ударов рф в Днепре, Запорожье и Харькове увеличилось, сообщили в местных военных администрациях, пишет УНН.
Харьков
В результате удара КАБ по Харькову пострадали 10 человек. Один человек — в крайне тяжелом состоянии, в операционной. Медики оказывают всем необходимую помощь
Ранее он сообщал об одном погибшем и 4 пострадавших.
Днепр
В Днепре российская атака унесла жизни пятерых человек. Еще более 30 человек получили ранения
Ранее сообщалось о 5 погибших и 29 пострадавших.
Запорожье
Количество раненых в результате вражеской атаки на маршрутное такси увеличилось до 8. Все находятся под наблюдением медиков
Ранее были данные о 3 погибших и 7 пострадавших.
Позже он сообщил о новом российском ударе.
россияне устроили охоту на гражданский транспорт в Запорожье: из-за дрона, взорвавшегося рядом с автобусом, есть раненые пассажиры. Сейчас четырем людям понадобилась помощь медиков
Также, по данным вице-премьера Кулебы, враг в Никополе повторно атаковал спасателей и пожарный автомобиль. Под ударами также оказались объекты критической инфраструктуры в Сумской, Одесской и Черниговской областях. Продолжились обстрелы Херсонской и Харьковской областей.
Важно противодействовать этому террору - Зеленский отреагировал на новые удары рф29.06.26, 14:39 • 2416 просмотров