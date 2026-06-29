Важно противодействовать этому террору - Зеленский отреагировал на новые удары рф

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российские атаки по Днепру, Запорожью и другим регионам Украины, подчеркнув необходимость усиления противовоздушной обороны. Об этом Зеленский написал в Telegram, передает УНН.

россия нанесла ракетный удар по Днепру, по инфраструктуре. На месте сейчас продолжается спасательная операция. Задействованы все службы, помогают людям всем необходимым. К сожалению, по состоянию на сейчас известно, что пять человек погибли. Мои соболезнования родным и близким. Двадцать девять человек ранены в результате этого удара