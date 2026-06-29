Важно противодействовать этому террору - Зеленский отреагировал на новые удары рф
Киев • УНН
В результате российских ударов по Днепру погибло пять человек, 29 ранено. В Запорожье из-за атаки дроном погибло три человека. Президент подчеркнул необходимость усиления ПВО.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российские атаки по Днепру, Запорожью и другим регионам Украины, подчеркнув необходимость усиления противовоздушной обороны. Об этом Зеленский написал в Telegram, передает УНН.
Детали
россия нанесла ракетный удар по Днепру, по инфраструктуре. На месте сейчас продолжается спасательная операция. Задействованы все службы, помогают людям всем необходимым. К сожалению, по состоянию на сейчас известно, что пять человек погибли. Мои соболезнования родным и близким. Двадцать девять человек ранены в результате этого удара
Он отметил, что был сегодня российский удар по Запорожью, по обычной маршрутке. Трое человек погибли из-за этой атаки дроном. Шестеро человек ранены, и среди них ребенок. В Никополе россияне нанесли повторный удар по спасателям, по пожарной машине. Били по энергетике на Сумщине, Одесщине, Черниговщине. Также были удары по Херсону и Харьковщине.
Очень важно противодействовать этому российскому террору. Должно быть больше защиты для людей от таких ужасных ударов. Прежде всего нам нужна антибаллистика. Важно, чтобы в Европе работа над собственной антибаллистической защитой была максимально активной. Свои системы, ракеты. Чем быстрее таких возможностей станет больше, тем больше жизней удастся защитить
Напомним
Количество пострадавших в результате утренней атаки российских войск на Днепр растет.