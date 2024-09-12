рф начала привлекать срочников на Харьковском направлении из-за нехватки кадров

На Харьковском направлении армия рф начала задействовать срочников. Об этом сообщил представитель оперативно-тактической группировки «Харьков» полковник Виталий Саранцев, передает УНН со ссылкой на ОТУ «Харьков».

По его словам, это может свидетельствовать о нехватке кадровых военных в подразделениях рф, из-за чего военное командование вынуждено использовать менее опытных солдат.

Значительные потери, которые противник понес на Харьковском направлении, а это более десяти тысяч человек только в нашей операционной зоне за четыре месяца, заставили россию искать дополнительные ресурсы для продолжения войны. российское законодательство не запрещает привлекать солдат срочной службы для боевых действий после прохождения ими четырех месяцев службы, поэтому можно прогнозировать их появление и на других направлениях - указал Виталий Саранцев.

Он добавил, что российская пропаганда уже «подогрела» общество к такому развитию событий, проверила его реакцию, которая прогнозируемо оказалась нулевой. Поэтому, как считает полковник, следует ожидать следующих шагов, в частности, начала масштабной мобилизационной кампании в России

Саранцев подчеркнул, что украинские военные продолжают удерживать оборону на Харьковском направлении и других направлениях и готовы к отражению новых атак противника.

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