рф почала залучати строковиків на Харківському напрямку через брак кадрів
Київ • УНН
На Харківському напрямку армія рф почала використовувати солдатів строкової служби. Це може свідчити про нестачу кадрових військових та підготовку до масштабної мобілізації в росії.
На Харківському напрямку армія рф почала задіювати строковиків. Про це повідомив речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" полковник Віталій Саранцев, передає УНН із посиланням на ОТУ "Харків".
За його словами, це може свідчити про брак кадрових військових у підрозділах рф, через що військове командування вимушене використовувати менш досвідчених солдатів.
Значні втрати, які противник поніс на Харківському напрямку, а це понад десять тисяч осіб тільки в нашій операційній зоні за чотири місяці, змусили росію шукати додаткові ресурси для продовження війни. російське законодавство не забороняє залучати солдатів строкової служби для бойових дій після проходження ними чотирьох місяців служби, тому можна прогнозувати їхню появу і на інших напрямках
Він додав, що російська пропаганда вже "підігріла" суспільство до такого розвитку подій, перевірила його реакцію, яка прогнозовано виявилася нульовою. Тому, як вважає полковник, слід очікувати наступних кроків, зокрема, початку масштабної мобілізаційної кампанії у росії
Саранцев підкреслив, що українські військові продовжують утримувати оборону на Харківському напрямку та інших напрямках і готові до відбиття нових атак противника.
росіяни не полишають спроб просунутися до Куп'янська на Харківщині12.09.24, 09:51 • 16712 переглядiв