рф почала залучати строковиків на Харківському напрямку через брак кадрів

На Харківському напрямку армія рф почала задіювати строковиків. Про це повідомив речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" полковник Віталій Саранцев, передає УНН із посиланням на ОТУ "Харків".

За його словами, це може свідчити про брак кадрових військових у підрозділах рф, через що військове командування вимушене використовувати менш досвідчених солдатів.

Значні втрати, які противник поніс на Харківському напрямку, а це понад десять тисяч осіб тільки в нашій операційній зоні за чотири місяці, змусили росію шукати додаткові ресурси для продовження війни. російське законодавство не забороняє залучати солдатів строкової служби для бойових дій після проходження ними чотирьох місяців служби, тому можна прогнозувати їхню появу і на інших напрямках