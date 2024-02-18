рф на захваченной территории незаконно регистрирует украинские земли в свой реестр
россияне на оккупированной территории Украины незаконно регистрируют украинскую землю как свою собственность.
Специальные подразделения рф понесли большие потери во время "мясных штурмов" Авдеевки
Пытаясь взять под контроль Авдеевку, российские спецподразделения понесли значительные потери, используя тактику "мясных штурмов".
Зафиксирована угроза применения баллистических ракет в Днепропетровской и Запорожской областях
Военно-воздушные силы Украины сообщили об угрозе применения баллистического оружия в Днепропетровской и Запорожской областях.
Зеленский и Алиев обсудили двустороннее сотрудничество в различных сферах во время встречи в Мюнхене
Во время встречи на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности лидеры Украины и Азербайджана обсудили двустороннее сотрудничество в торговле, экономике, энергетике, гуманитарной помощи и других сферах, а Владимир Зеленский поблагодарил Ильхама Алиева за проекты по реконструкции Ирпеня и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в восстановлении экономики Украины.
Воздушные силы сообщают о движении российских беспилотников к Полтаве с северо-запада
Военно-воздушные силы Украины зафиксировали российские беспилотники, которые летели в направлении Полтавы с северо-запада.
Воздушные силы Украины зафиксировали изменение направления движения российских беспилотников на юг
Воздушные силы Украины сообщили, что беспилотные летательные аппараты изменили направление с Сумской области на Полтавскую, направляясь на юг.
Воздушные силы предупреждают о ракетной угрозе в Харьковской области
Воздушные силы Украины предупредили о ракетной угрозе в Харьковской области.
Еще одна трагедия в Краматорске: Найдено тело 23-летнего мужчины, один человек остается под завалами
Спасатели извлекли тело 23-летнего мужчины из-под завалов в Краматорске, но один человек остается под завалами.
Спасатели достали тело женщины 1977 года рождения из-под завалов в Краматорске
Спасатели в Краматорске Донецкой области достали тело женщины из-под завалов после того, как российские ракетные удары разрушили два дома и повредили еще 23.
Продолжается спасательная операция в Краматорске: под завалами домов могут находиться 3 человека
В Краматорске Донецкой области продолжается спасательная операция по разбору завалов и спасению трех человек после ракетного обстрела, разрушившего два дома и повредившего еще 23.