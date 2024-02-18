рф на захваченной территории незаконно регистрирует украинские земли в свой реестр

россияне на временно оккупированной территории вносят украинскую землю в свой реестр. Об этом сообщает председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

рф продолжает свою незаконную деятельность на временно оккупированных территориях. На этот раз оккупационная администрация сообщила о вхождении украинской земли в свой реестр.

Также было объявлено, что законные владельцы имеют всего месяц для обращения с правоустанавливающими документами. Однако важно отметить, что большинство законных владельцев были вынуждены уехать из-за оккупации, а возвращаться им на те территории чрезвычайно опасно.

Однако часть владельцев, которые хотели бы подать документы, не могут попасть на территорию оккупантов из-за фильтрационных ограничений в аэропорту шереметьево.

рашисты грабят оккупированные территории уже по третьему кругу: сначала отжали имущество и вывезли все ценное, потом "национализировали" и дали попользоваться своим, теперь "оформляют" и передадут дальше. Прекратить этот грабеж могут только ВСУ!

- заявил Иван Федоров.

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