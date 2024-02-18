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рф на загарбаній території незаконно реєструє українські землі до свого реєстру

рф на загарбаній території незаконно реєструє українські землі до свого реєстру

Київ • УНН

 • 28728 перегляди

росіяни на окупованій території України незаконно реєструють українську землю як свою власність.

росіяни на тимчасово окупованій території вносять українську землю до свого реєстру. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

рф продовжує свою незаконну діяльність на тимчасово окупованих територіях. Цього разу окупаційна адміністрація повідомила про входження української землі до свого реєстру.

Також було оголошено, що законні власники мають лише місяць для звернення з правовстановлюючими документами. Однак важливо відзначити, що більшість законних власників були змушені виїхати через окупацію, а повертатися їм на ті території надзвичайно небезпечно.

Проте частина власників, які б хотіли подати документи, не можуть потрапити на територію окупантів через фільтраційні обмеження в аеропорту шереметьєво.

рашисти грабують окуповані території вже по третьому колу: спочатку віджали майно і вивезли все цінне, потім "націоналізували" і дали покористуватися своїм, тепер "оформляють" і передадуть далі. Припинити цей грабунок можуть тільки ЗСУ!

– заявив Іван Федоров.

росіяни влаштовують експерименти на дітях, створюючи "інноваційно-освітню територію" – Федоров17.02.24, 00:27 • 58106 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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