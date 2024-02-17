росіяни влаштовують експерименти на дітях, створюючи "інноваційно-освітню територію" – Федоров
Київ • УНН
рф створює військові табори в окупованій Запорізькій області, щоб за допомогою експериментальних освітніх програм перетворити дітей на інструмент військового потенціалу.
рф розгортає мілітарні табори на ТОТ Запорізької області, створюючи "інноваційно-освітню територію". Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
На тимчасово окупованій території Запорізької області росіяни оголосили про створення "інноваційно-освітньої території", аби продовжити експериментальні програми виховання, спрямовані на перетворення дітей в інструменти військового потенціалу.
Відтак на узбережжі Азовського моря створюють мілітарні табори, зокрема табір "Воїн", де навчатимуть військовим дисциплінам і навичкам керування безпілотними літальними апаратами (БпЛА). Табір "Маяк" відзначається посиленим навчанням пропагандистів.
Щодо молодіжних організації на загарбаних територіях, то всі вони розділені на мілітарні (як "Юнармія"), де дітей готують до військових дій, та політичні (як "Рух перших"), які виховують майбутніх партійних функціонерів.
рашисти підкреслюють: саме на ТОТ є "потреба в новому рівні освіти", тобто в знищенні ідентичності юних українців, і цей досвід планують використати по всіх окупованих територіях
Додамо
Навчальні заклади на тимчасово окупованих територіях вже давно перетворилися на центри пропаганди та підготовки до можливої війни. Школярі починають свій тиждень підйомом прапора рф, а на уроках праці акцентується навчання збору та обслуговуванню безпілотників.
росіяни на ТОТ "націоналізують" приватну нерухомість депортованих в рф українців - ЦНС 16.02.24, 16:41 • 20940 переглядiв