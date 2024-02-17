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россияне устраивают эксперименты на детях, создавая "инновационно-образовательную территорию" - Федоров

россияне устраивают эксперименты на детях, создавая "инновационно-образовательную территорию" - Федоров

Киев  •  УНН

16 февраля 2024, 22:27  •  5426 просмотра

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рф создает военные лагеря в оккупированной Запорожской области, чтобы с помощью экспериментальных образовательных программ превратить детей в инструмент военного потенциала.

рф разворачивает милитарные лагеря на ВОТ Запорожской области, создавая "инновационно-образовательную территорию". Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

На временно оккупированной территории Запорожской области россияне объявили о создании "инновационно-образовательной территории", чтобы продолжить экспериментальные программы воспитания, направленные на превращение детей в инструменты военного потенциала.

Поэтому на побережье Азовского моря создают милитарные лагеря, в частности лагерь "Воин", где будут обучать военным дисциплинам и навыкам управления беспилотными летательными аппаратами (БпЛА). Лагерь "Маяк" отличается усиленным обучением пропагандистов.

Что касается молодежных организаций на захваченных территориях, то все они разделены на милитарные (как "Юнармия"), где детей готовят к военным действиям, и политические (как "Рух первых"), которые воспитывают будущих партийных функционеров.

рашисты подчеркивают: именно на ВОТ есть "потребность в новом уровне образования", то есть в уничтожении идентичности юных украинцев, и этот опыт планируют использовать по всем оккупированным территориям 

 - заметил Иван Федоров.

Добавим

Учебные заведения на временно оккупированных территориях уже давно превратились в центры пропаганды и подготовки к возможной войне. Школьники начинают свою неделю подъемом флага рф, а на уроках труда акцентируется обучение сбору и обслуживанию беспилотников.

россияне на ВОТ "национализируют" частную недвижимость депортированных в рф украинцев - ЦНС16 февраля 2024, 14:41 • 15948 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
azovskoe-moreАзовское море
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росіяни влаштовують експерименти на дітях, створюючи "інноваційно-освітню територію" – Федоров
russians are conducting experiments on children, creating an "innovation and educational territory" - Fedorov
Новости по теме

россияне устраивают эксперименты на детях, создавая "инновационно-образовательную территорию" - Федоров

рф создает военные лагеря в оккупированной Запорожской области, чтобы с помощью экспериментальных образовательных программ превратить детей в инструмент военного потенциала.

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