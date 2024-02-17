россияне устраивают эксперименты на детях, создавая "инновационно-образовательную территорию" - Федоров
Киев • УНН
рф создает военные лагеря в оккупированной Запорожской области, чтобы с помощью экспериментальных образовательных программ превратить детей в инструмент военного потенциала.
рф разворачивает милитарные лагеря на ВОТ Запорожской области, создавая "инновационно-образовательную территорию". Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
На временно оккупированной территории Запорожской области россияне объявили о создании "инновационно-образовательной территории", чтобы продолжить экспериментальные программы воспитания, направленные на превращение детей в инструменты военного потенциала.
Поэтому на побережье Азовского моря создают милитарные лагеря, в частности лагерь "Воин", где будут обучать военным дисциплинам и навыкам управления беспилотными летательными аппаратами (БпЛА). Лагерь "Маяк" отличается усиленным обучением пропагандистов.
Что касается молодежных организаций на захваченных территориях, то все они разделены на милитарные (как "Юнармия"), где детей готовят к военным действиям, и политические (как "Рух первых"), которые воспитывают будущих партийных функционеров.
рашисты подчеркивают: именно на ВОТ есть "потребность в новом уровне образования", то есть в уничтожении идентичности юных украинцев, и этот опыт планируют использовать по всем оккупированным территориям
Добавим
Учебные заведения на временно оккупированных территориях уже давно превратились в центры пропаганды и подготовки к возможной войне. Школьники начинают свою неделю подъемом флага рф, а на уроках труда акцентируется обучение сбору и обслуживанию беспилотников.
россияне на ВОТ "национализируют" частную недвижимость депортированных в рф украинцев - ЦНС16 февраля 2024, 14:41 • 15948 просмотров
россияне устраивают эксперименты на детях, создавая "инновационно-образовательную территорию" - Федоров
рф создает военные лагеря в оккупированной Запорожской области, чтобы с помощью экспериментальных образовательных программ превратить детей в инструмент военного потенциала.
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