рф разворачивает милитарные лагеря на ВОТ Запорожской области, создавая "инновационно-образовательную территорию". Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

На временно оккупированной территории Запорожской области россияне объявили о создании "инновационно-образовательной территории", чтобы продолжить экспериментальные программы воспитания, направленные на превращение детей в инструменты военного потенциала.

Поэтому на побережье Азовского моря создают милитарные лагеря, в частности лагерь "Воин", где будут обучать военным дисциплинам и навыкам управления беспилотными летательными аппаратами (БпЛА). Лагерь "Маяк" отличается усиленным обучением пропагандистов.

Что касается молодежных организаций на захваченных территориях, то все они разделены на милитарные (как "Юнармия"), где детей готовят к военным действиям, и политические (как "Рух первых"), которые воспитывают будущих партийных функционеров.

рашисты подчеркивают: именно на ВОТ есть "потребность в новом уровне образования", то есть в уничтожении идентичности юных украинцев, и этот опыт планируют использовать по всем оккупированным территориям - заметил Иван Федоров.

Добавим

Учебные заведения на временно оккупированных территориях уже давно превратились в центры пропаганды и подготовки к возможной войне. Школьники начинают свою неделю подъемом флага рф, а на уроках труда акцентируется обучение сбору и обслуживанию беспилотников.

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