РФ должна выполнить свой гуманитарный блок и в сфере безопасности в рамках "Минска" - Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Подпись представителей РФ в минскими соглашениями говорит о том, что Россия должна выполнить свои обязательства по блоку в сфере безопасности и по гуманитарному блоку. Об этом во время брифинга заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ, первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко, передает корреспондент УНН.
"Санкции против РФ напрямую привязаны к выполнению Россией, как страной-агрессором, минских соглашений. Только потому, что под этими соглашениями стоит подпись представителей РФ, говорит о том, что она должна выполнить свой ключевой в плане безопасности и гуманитарный блоки. Все те, кто требует выйти из минских соглашений, подыгрывают Кремлю, потому что это их (РФ - ред.) золотая мечта, чтобы Украина разорвала соглашения", - подчеркнула И.Геращенко.
Напомним, И.Геращенко заявила, что встреча гуманитарной подгруппы в Минске завершилась безрезультатно.