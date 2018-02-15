РФ должна выполнить свой гуманитарный блок и в сфере безопасности в рамках "Минска" - Геращенко

"Санкции против РФ напрямую привязаны к выполнению Россией, как страной-агрессором, минских соглашений. Только потому, что под этими соглашениями стоит подпись представителей РФ, говорит о том, что она должна выполнить свой ключевой в плане безопасности и гуманитарный блоки. Все те, кто требует выйти из минских соглашений, подыгрывают Кремлю, потому что это их (РФ - ред.) золотая мечта, чтобы Украина разорвала соглашения", - подчеркнула И.Геращенко.

Напомним, И.Геращенко заявила, что встреча гуманитарной подгруппы в Минске завершилась безрезультатно.