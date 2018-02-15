РФ має виконати свій безпековий та гуманітарний блок у рамках "Мінська" - Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Підпис представників РФ під мінськими угодами говорить про те, що Росія має виконати свої зобов'язання у безпековому та гуманітарному блоках. Про це під час брифінгу заявила представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ, перший заступник голови ВР Ірина Геращенко, передає кореспондент УНН.
"Санкції проти РФ напряму прив’язані до виконання Росією, як країною-агресором, мінських угод. Тільки тому, що під цими угодами стоїть підпис представників РФ, говорить про те, що вона має виконати свій ключовий безпековий та гуманітарний блок. Всі ті, хто вимагає вийти з мінських угод, підіграють Кремлю, тому що це їх (РФ – ред.) золота мрія, щоб Україна розірвала угоди", – підкреслила І.Геращенко.
Нагадаємо, І.Геращенко заявила, що зустріч гуманітарної підгрупи у Мінську завершилася безрезультатно.