рф из Белгородской области запустила баллистику по Харьковщине

Сообщается о новой группе иранских беспилотников, которые направляются на Днепропетровщину.

Военно-воздушные силы Украины сообщили, что новая группа беспилотников Shahed иранского производства была обнаружена на пути из Запорожской области в Днепропетровскую область на фоне продолжающихся атак таких беспилотников на востоке Украины.