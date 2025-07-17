рф и не прекращала наступлений: в ЦПД СНБО ответили на статью CNN

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко опровергает информацию о якобы усиленном летнем наступлении россии. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.

рф и не прекращала наступлений, хватит уже играть информационно в эти "новые наступления". Менялась интенсивность, армию рф останавливали Силы обороны, а все "новое" в медиа - это лишь вброс дополнительных резервов в старое - говорится в сообщении.

Дополнение

Как ранее писал CNN, российские войска готовятся к усиленному летнему наступлению, сосредоточив 160 тысяч личного состава у линии фронта. Они достигли небольшого прогресса, улучшив позиции для отсечения украинских войск в Покровске, Константиновке и Купянске.