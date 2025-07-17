рф і не припиняла наступів: у ЦПД РНБО відповіли на статтю CNN

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко спростовує інформацію про нібито посилений літньій наступ росії. Про це він повідомив в Telegram, передає УНН.

рф і не припиняла наступів, досить вже гратися інформаційно в ці "нові наступи". Змінювалася інтенсивність, армію рф зупиняли Сили оборони, а все "нове" в медіа - це лише вкидання додаткових резервів у старе - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Як раніше писав CNN російські війська готуються до посиленого літнього наступу, зосередивши 160 тисяч особового складу біля лінії фронту. Вони досягли невеликого прогресу, покращивши позиції для відсікання українських військ у Покровську, Костянтинівці та Куп'янську.