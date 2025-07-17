рф і не припиняла наступів: у ЦПД РНБО відповіли на статтю CNN
Київ • УНН
Центр протидії дезінформації РНБО спростовує інформацію CNN про підготовку рф до нового літнього наступу. Зазначається, що інтенсивність бойових дій змінювалася, але наступ не припинявся.
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко спростовує інформацію про нібито посилений літньій наступ росії. Про це він повідомив в Telegram, передає УНН.
рф і не припиняла наступів, досить вже гратися інформаційно в ці "нові наступи". Змінювалася інтенсивність, армію рф зупиняли Сили оборони, а все "нове" в медіа - це лише вкидання додаткових резервів у старе
Доповнення
Як раніше писав CNN російські війська готуються до посиленого літнього наступу, зосередивши 160 тисяч особового складу біля лінії фронту. Вони досягли невеликого прогресу, покращивши позиції для відсікання українських військ у Покровську, Костянтинівці та Куп'янську.