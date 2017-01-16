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РФ для компенсации военных неудач добивается дестабилизации внутри Украины - Президент

РФ для компенсации военных неудач добивается дестабилизации внутри Украины - Президент

Киев • УНН

 • 8812 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Россия стремится избежать ответственности и для того, чтобы компенсировать военные неудачи, пытается дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине, спровоцировать беспорядок. Об этом говорится в заявлении Президента Петра Порошенко по результатам встречи с вице-президентом США Джозефом Байденом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.

"Украина осознает, что мы не единственный враг Москвы. Все, кто исповедует демократические ценности, являются врагами Кремля", - отметил П.Порошенко, добавив, что по этой причине сегодня защита Украины является защитой ценностей и свободного мира.

"Угрозы остаются. Россия стремится избежать ответственности. Она, чтобы компенсировать военные неудачи пытается дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине, спровоцировать беспорядок. Она стремится расколоть трансатлантическое и европейское единство. И в наших силах противодействовать этим планам. И в первую очередь путем запуска дорожной карты имплементации минских договоренностей и в то же время продолжения успешных внутренних реформ", - отметил Президент.

Напомним, П.Порошенко заявил, что Украина больше никогда не вернется в стойло российской империи.

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