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РФ для компенсації військових невдач домагається дестабілізації всередині України - Президент

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Росія прагне уникнути відповідальності і для того, щоб компенсувати військові невдачі, намагається дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні, спровокувати безлад. Про це йдеться в заяві Президент Петра Порошенка за результатами зустрічі з віце-президентом США Джозефом Байден, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.

"Україна усвідомлює, що ми не є єдиний ворог для Москви. Усі, хто сповідує демократичні цінності, є ворогами Кремля", - зазначив П.Порошенко, додавши, що з цієї причини сьогодні захист України є захист цінності і вільного світу.

"Загрози залишаються. Росія прагне уникнути відповідальності. Вона аби компенсувати військові невдачі намагається дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні, спровокувати безлад. Вона прагне розколоти трансатлантичну і європейську єдність. І в наших силах протидіяти цим планам. І першу чергу шляхом запуску дорожньої карти імплементації мінських домовленостей та в той же час продовження успішних внутрішніх реформ", - зауважив Президент.

Нагадаємо, П.Порошенко заявив, що Україна більше ніколи не повернеться в стійло російської імперії.

Українські Національні Новини

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