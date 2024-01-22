рф держит в Черном море два ракетоносителя до 14 "Калибров" - ВМС ВСУ

россия держит в Черном море два корабля-носителя до 14 крылатых ракет типа "Калибр", сообщили в Военно-морских силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.

Детали

"По состоянию на 08:00 22.01.2024 в Черном море 13 вражеских кораблей, среди которых 2 носителя крылатых ракет "калибр", общий залп до 14 ракет", - сообщили в ВМС ВСУ в Telegram.

Как отмечается, в Азовском море - один вражеский корабль, в Средиземном море - тоже один вражеский корабль.

россияне увеличили количество ракетоносителей "Калибров" в Черном море