рф тримає у Чорному морі два ракетоносії до 14 "Калібрів" - ВМС ЗСУ

росія тримає у Чорному морі два кораблі-носії до 14 крилатих ракет типу "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.

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"Станом на 08:00 22.01.2024 у Чорному морі 13 ворожих кораблів, серед яких 2 носії крилатих ракет "калібр", загальний залп до 14 ракет", - повідомили у ВМС ЗСУ у Telegram.

Як зазначається, в Азовському морі - один ворожий корабель, у Середземному морі - теж один ворожий корабель.

росіяни збільшили кількість ракетоносіїв "Калібрів" у Чорному морі