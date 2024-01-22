рф тримає у Чорному морі два ракетоносії до 14 "Калібрів" - ВМС ЗСУ
Київ • УНН
Військово-морські сили України повідомляють, що рф має два ракетоносії в Чорному морі, оснащені до 14 крилатих ракет "Калібр".
росія тримає у Чорному морі два кораблі-носії до 14 крилатих ракет типу "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.
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"Станом на 08:00 22.01.2024 у Чорному морі 13 ворожих кораблів, серед яких 2 носії крилатих ракет "калібр", загальний залп до 14 ракет", - повідомили у ВМС ЗСУ у Telegram.
Як зазначається, в Азовському морі - один ворожий корабель, у Середземному морі - теж один ворожий корабель.
росіяни збільшили кількість ракетоносіїв "Калібрів" у Чорному морі21.01.24, 18:58 • 30905 переглядiв