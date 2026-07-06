РФ атаковала Одессу дронами: ранен 23-летний мужчина, повреждены многоэтажки и вспыхнули пожары
Киев • УНН
Российские войска атаковали Одессу беспилотниками в ночь на 6 июля. Ранен 23-летний мужчина, повреждены многоэтажки и возникли пожары.
В ночь на 6 июля российские войска атаковали Одессу ударными беспилотниками. В результате атаки пострадал 23-летний мужчина, ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер, пишет УНН.
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По его словам, из-за атаки повреждения получили многоэтажные жилые дома, где выбиты окна. Также пострадали автостоянка с гаражными помещениями и частный жилой дом, в котором возник пожар.
В результате атаки повреждения получили многоэтажные жилые дома — там выбито остекление, автостоянка с гаражными помещениями и частный жилой дом, в котором возник пожар. Спасатели оперативно ликвидировали все пожары
На местах ударов работает оперативный штаб и все соответствующие службы, которые ликвидируют последствия российской атаки.
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