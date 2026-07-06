РФ атаковала Одессу дронами: ранен 23-летний мужчина, повреждены многоэтажки и вспыхнули пожары

В ночь на 6 июля российские войска атаковали Одессу ударными беспилотниками. В результате атаки пострадал 23-летний мужчина, ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер, пишет УНН.

По его словам, из-за атаки повреждения получили многоэтажные жилые дома, где выбиты окна. Также пострадали автостоянка с гаражными помещениями и частный жилой дом, в котором возник пожар.

В результате атаки повреждения получили многоэтажные жилые дома — там выбито остекление, автостоянка с гаражными помещениями и частный жилой дом, в котором возник пожар. Спасатели оперативно ликвидировали все пожары