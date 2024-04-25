рф атаковала объекты "Укрзализныци": трое работников погибли, семеро получили ранения

Сегодня "Укрзализныця" стала объектом массовых атак россии. В результате вражеского удара в Донецкой области во время выполнения работы погибли трое железнодорожников. Об этом передает УНН со ссылкой на "Укрзализныцю".

Укрзализныця" сегодня стала объектом массовых атак россии. В результате вражеского удара в Донецкой области во время выполнения работы погибли трое железнодорожников. Четверо работников получили осколочные ранения и контузии. Сейчас люди госпитализированы - сообщили в "УЗ".

Отмечается, что трое погибших, а именно: Богдан Ковалев, 26 лет; Сергей Кузнецов, 37 лет; и Михаил Бандривский, 26 лет, работали электромеханиками на железной дороге.

"Оккупанты также атаковали Харьковскую область, в результате чего пострадали трое сотрудников. В Черкасской области вражеская атака повредила железнодорожную инфраструктуру, к счастью, без жертв", - добавили в "Укрзализныце".

В "Укрзализныце" выразили соболезнования близким погибших.

Напомним

российские войска обстреляли Балаклею Харьковской области, зафиксировано попадание возле железнодорожного вокзала.