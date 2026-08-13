рф атаковала логистическую компанию в Павлограде
Киев • УНН
Российские войска атаковали Павлоград в Днепровской области, попав в помещение логистической компании. В результате удара произошёл пожар, данные о пострадавших уточняются.
россия атаковала логистическую компанию в Павлограде на Днепропетровщине, произошел пожар, сообщил в четверг глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в соцсетях, пишет УНН.
россияне атаковали Павлоград. Ударили по помещению логистической компании. Начался пожар
По его словам, "информация о пострадавших уточняется".
россияне второй раз за день ударили по поезду в Одесской области, пострадал ребенок13.08.26, 16:50 • 1106 просмотров