рф атаковала логистическую компанию в Павлограде

россия атаковала логистическую компанию в Павлограде на Днепропетровщине, произошел пожар, сообщил в четверг глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в соцсетях, пишет УНН.

россияне атаковали Павлоград. Ударили по помещению логистической компании. Начался пожар - написал Ганжа.

По его словам, "информация о пострадавших уточняется".

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