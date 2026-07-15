рф атаковала Краматорскую громаду, по меньшей мере два человека погибли и трое получили ранения
Киев • УНН
В поселке Ясная Поляна в результате обстрела погибли два человека, еще трое ранены. Утром того же дня россияне ранили пятерых человек в Краматорске.
По меньшей мере 2 человека погибли и 3 ранены в результате очередного удара по Краматорской громаде. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.
Детали
Как сообщил глава Донецкой ОВА, в середине дня россияне обстреляли поселок Ясная Поляна. На месте работают все ответственные службы.
Окончательное количество жертв и объемы разрушений устанавливаем.
Филашкин напомнил, что сегодня утром россияне уже били по Краматорску и ранили 5 человек.
Враг методично терроризирует общину, убивает мирных людей и пытается превратить каждый обычный день в трагедию. Россияне сознательно выбирают гражданских своими мишенями
россияне атаковали FPV-дроном автомобиль спасателей Краматорской общины14.07.26, 23:33 • 4226 просмотров