Результата не достигли: в разведке подтвердили атаки рф на штаб-квартиру ГУР
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Представитель украинской разведки Андрей Юсов подтвердил, что атаки рф на штаб ГУР МО действительно были, но даже после этого работа не прекращалась, передает УНН.
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"Больше мы расскажем после победы, главное, что нужно знать — атаки были, однако результата "ни желаемого, ни озвученного" они не достигли. Работа Главного Управления Разведки не останавливалась ни на час", — заявил Андрей Юсов в эфире телемарафона.
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Ранее сообщалось, что российские оккупанты по меньшей мере дважды целились ракетами в здание Главного управления разведки Минобороны Украины.
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