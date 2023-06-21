Результату не досягли: у розвідці підтвердили атаки рф на штаб-квартиру ГУР
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Представник української розвідки Андрій Юсов підтвердив, що атаки рф на штаб ГУР МО дійсно були, але навіть після цього робота не припинялася, передає УНН.
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"Більше ми розповімо після перемоги, головне, що потрібно знати — атаки були, проте результату "ні бажаного, ні озвученого" вони не досягли. Робота Головного Управління Розвідки не зупинялася ні на годину", — заявив Андрій Юсов в ефірі телемарафону.
Доповнення
Раніше повідомлялось, що російські окупанти щонайменше двічі цілилися ракетами в будівлю Головного управління розвідки Міноборони України.
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