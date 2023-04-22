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Представники "еліти" рф бояться за своє майбутнє і шукають гарантії безпеки після поразки у війні - ГУР

Київ • УНН

 • 725465 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Представники російських "еліт" "бояться за своє майбутнє", тому шукають контакти з Україною та іншими країнами, щоб отримати можливі гарантії безпеки після поразки росії у війні. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, пише УНН з посиланням на Telegram ГУР МОУ.

Цитата

"Шукають виходи, безумовно. І не лише з Україною. Географія, на якій вони намагаються отримати персональні гарантії безпеки для себе, для своїх статків, для своїх сімей, є досить широкою", – сказав Юсов і додав, що росіяни роблять ці зусилля для того, "щоб уникнути можливого майбутнього притягнення до відповідальності".

Він додав: "Зараз це більшою мірою стосується умовної бізнес-еліти, але є вже також і представники політичного сегмента верхівки мешканців кремля. Цей процес тільки набиратиме обертів".

Деталі

Також Юсов розповів, що згідно з прогнозом ГУР, чим більшими будуть успіхи українських сил безпеки та оборони, "то більше буде таких контактів".

"Україна, безумовно, використовує будь-які інструменти, найбільш креативні підходи для того, щоб прискорити звільнення наших територій, притягнення держави-агресора до відповідальності... Багато контактів та операцій реалізується, про які зараз ми не можемо говорити. Але після перемоги, повірте, буде багато цікавого", – підсумував представник розвідки.

Нагадаємо

Представник ГУР МОУ Андрій Юсов повідомив, що російські окупанти можуть планувати і спробувати реалізовувати тактичні операції, проте в цілому переходять до стратегічної оборони.

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