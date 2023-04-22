Представители "элиты" рф боятся за свое будущее и ищут гарантии безопасности после поражения в войне - ГУР

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"Ищут выходы, безусловно. И не только с Украиной. География, на которой они пытаются получить персональные гарантии безопасности для себя, для своего состояния, для своих семей, является достаточно широкой", – сказал Юсов и добавил, что россияне предпринимают эти усилия для того, "чтобы избежать возможного будущего привлечения к ответственности".

Он добавил: "Сейчас это в большей степени касается условной бизнес-элиты, но есть уже также и представители политического сегмента верхушки обитателей кремля. Этот процесс будет только набирать обороты".

Детали

Также Юсов рассказал, что согласно прогнозу ГУР, чем большими будут успехи украинских сил безопасности и обороны, "тем больше будет таких контактов".

"Украина, безусловно, использует любые инструменты, наиболее креативные подходы для того, чтобы ускорить освобождение наших территорий, привлечение государства-агрессора к ответственности... Много контактов и операций реализуется, о которых сейчас мы не можем говорить. Но после победы, поверьте, будет много интересного", – подытожил представитель разведки.

Напомним

Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов сообщил, что российские оккупанты могут планировать и попытаться реализовывать тактические операции, однако в целом переходят к стратегической обороне.