Представители "элиты" рф боятся за свое будущее и ищут гарантии безопасности после поражения в войне - ГУР
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Представители российских "элит" "боятся за свое будущее", поэтому ищут контакты с Украиной и другими странами, чтобы получить возможные гарантии безопасности после поражения россии в войне. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, пишет УНН со ссылкой на Telegram ГУР МОУ.
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"Ищут выходы, безусловно. И не только с Украиной. География, на которой они пытаются получить персональные гарантии безопасности для себя, для своего состояния, для своих семей, является достаточно широкой", – сказал Юсов и добавил, что россияне предпринимают эти усилия для того, "чтобы избежать возможного будущего привлечения к ответственности".
Он добавил: "Сейчас это в большей степени касается условной бизнес-элиты, но есть уже также и представители политического сегмента верхушки обитателей кремля. Этот процесс будет только набирать обороты".
Детали
Также Юсов рассказал, что согласно прогнозу ГУР, чем большими будут успехи украинских сил безопасности и обороны, "тем больше будет таких контактов".
"Украина, безусловно, использует любые инструменты, наиболее креативные подходы для того, чтобы ускорить освобождение наших территорий, привлечение государства-агрессора к ответственности... Много контактов и операций реализуется, о которых сейчас мы не можем говорить. Но после победы, поверьте, будет много интересного", – подытожил представитель разведки.
Напомним
Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов сообщил, что российские оккупанты могут планировать и попытаться реализовывать тактические операции, однако в целом переходят к стратегической обороне.