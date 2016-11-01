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Результаты е-декларирования повысили риск досрочных парламентских выборов в Украине - немецкий эксперт

Результаты е-декларирования повысили риск досрочных парламентских выборов в Украине - немецкий эксперт

Киев • УНН

 • 9009 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Вероятность новых выборов в украинский парламент в связи с указанными электронными декларациями существенно повысилась. Об этом, как сообщает УНН, сказал немецкий политолог Андреас Умланд в сюжете Deutsche Welle.

Эксперт отметил увеличение риска акций против отдельных политиков.

"Электронные декларации кардинально изменят правила игры в украинской политике. Общественность будет оценивать политиков со значительно большим недоверием, пройдут акции против отдельных политиков, вероятность новых выборов в парламент в связи в электронными декларациями существенно повысилась", - сказал Андреас Умланд.

Напомним, завершился первый этап подачи электронных деклараций 2015 года для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.

По данным официального сайта Единого государственного реестра деклараций по состоянию на 24.00 30 октября в реестре числятся 118 тыс. 173 документов.

Субъект декларирования должен был задекларировать: ценное движимое имущество, стоимость которого превышает 100 минимальных заработных плат, установленных на 1 января отчетного года.

Наибольшую дискуссию вызвало наличие у большинства нардепов и многих высокопоставленных лиц крупных сумм наличных средств и незначительное количество депозитов в банках.

По подсчетам экспертов, в пункте 12 деклараций "Денежные активы" народные депутаты задекларировали средств на 12,3 млрд грн (в среднем денежных средств - 30,4 млн грн на одного депутата), а чиновники задекларировали более 456 млн грн. речь идет о наличных средствах и банковских счетах в национальной и иностранной валютах.

Следует заметить, что последний полученный Украиной транш МВФ составлял один млрд долларов, а это по перерасчетам в национальную валюту составляет 25,6 млрд грн.

Украинские Национальные Новости

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