Результати е-декларування підвищили ризик дострокових парламентських виборів в Україні - німецький експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Імовірність нових виборів до українського парламенту у зв'язку з вказаними електронними деклараціями істотно підвищилася. Про це, як повідомляє УНН, сказав німецький політолог Андреас Умланд в сюжеті Deutsche Welle.
Експерт зазначив збільшення ризику акцій проти окремих політиків.
“Електронні декларації кардинально змінять правила гри в українській політиці. Громадськість буде оцінювати політиків зі значно більшою недовірою, відбуватимуться акції проти окремих політиків, ймовірність нових виборів до парламенту в зв’язку в електронними деклараціями істотно підвищилася”, - сказав Андреас Умланд.
Нагадаємо, завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб’єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище.
За даними офіційного сайту Єдиного державного реєстру декларацій станом на 24.00 30 жовтня у реєстрі значаться 118 тис. 173 документи.
Суб’єкт декларування повинен був задекларувати: цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року.
Найбільшу дискусію викликала наявність у більшості нардепів та багатьох високопосадовців великих сум готівкових коштів та незначна кількість депозитів у банках.
За підрахунками експертів, у пункті 12 декларацій “Грошові активи” народні депутати задекларували коштів на 12,3 млрд грн (в середньому грошових коштів — 30,4 млн грн на одного депутата), а урядовці задекларували понад 456 млн грн. Йдеться про готівкові кошти та банківські рахунки в національній та іноземній валютах.
Слід зауважити, що останній отриманий Україною транш МВФ становив один млрд доларів, а це за перерахунком у національну валюту становить 25,6 млрд грн.