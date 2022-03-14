Резников: сейчас главный приоритет – усиление ПВО и ПРО

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"Усиление ПВО и ПРО — это сейчас главный приоритет, мы работаем круглосуточно, чтобы получить соответствующую помощь или приобрести необходимое оружие. Откровенную скажу — это непросто. Ведь не все, кто принимает соответствующие решения, имеют такую же силу духа, как украинские граждане", — написал Резников.

Министр добавил, что Воздушные силы Украины, а также армейские подразделения ПВО, уже "удивили" 167 самолетов и вертолетов противника, уничтожили десятки ракет, которыми враг пытался обстрелять мирные города.

Напомним

В Минобороны призвали людей не распространять информацию о предоставлении Украине оружия.