Резников: сейчас главный приоритет – усиление ПВО и ПРО
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что сейчас главным приоритетом является усиление противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу МОУ.
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"Усиление ПВО и ПРО — это сейчас главный приоритет, мы работаем круглосуточно, чтобы получить соответствующую помощь или приобрести необходимое оружие. Откровенную скажу — это непросто. Ведь не все, кто принимает соответствующие решения, имеют такую же силу духа, как украинские граждане", — написал Резников.
Министр добавил, что Воздушные силы Украины, а также армейские подразделения ПВО, уже "удивили" 167 самолетов и вертолетов противника, уничтожили десятки ракет, которыми враг пытался обстрелять мирные города.
Напомним
В Минобороны призвали людей не распространять информацию о предоставлении Украине оружия.