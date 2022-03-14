Резніков: зараз головний пріоритет – посилення ППО та ПРО
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що зараз головним пріоритетом є посилення протиповітряної та протиракетної оборони. Про це повідомляє УНН із посиланням на главу МОУ.
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"Посилення ППО та ПРО – це зараз головний пріоритет, ми працюємо цілодобово, щоб отримати відповідну допомогу чи придбати необхідну зброю. Відверту скажу - це непросто. Адже не всі, хто ухвалює відповідні рішення, мають таку ж силу духу, як українські громадяни", — написав Резніков.
Міністр додав, що Повітряні сили України, а також армійські підрозділи ППО, вже "здивували" 167 літаків та гелікоптерів противника, знищили десятки ракет, якими ворог намагався обстріляти мирні міста.
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У Міноборони закликали людей не поширювати інформацію про надання Україні зброї.