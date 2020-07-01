Резников: тональность переговоров в ТКГ изменилась на последних заседаниях

"Мы сделали перезагрузку украинской делегации в "минском процессе", привлекли представителей Донбасса, которые сегодня являются вынужденными внутренне перемещенными лицами, но пока зеркального ответа со стороны Российской Федерации не произошло. Но хочу заметить, что тональность переговоров в "минском процессе" в последние заседания, в последние сессии, стала более умеренной, более умеренной, ровной, без агрессии, без лишних эмоций. Та сторона уже приняла факт присутствия представителей украинского Донбасса в переговорах, но пока пытается оставить свою монополию представителей оккупационного режима в этом процессе", - сказал Резников.

Он также выразил надежду на то, что Россия все же осуществит перезагрузку собственного представительства в ТКГ в будущем.

"Я думаю, что здесь вопрос инерции и все же оставляю за собой оптимизм, что изменение, ротация представительства Российской Федерации и их подшефных все равно должны состояться", - высказался вице-премьер.

Вспоминая о текущем прогрессе относительно упомянутой "перезагрузки", Резников сообщил, что все же определенные изменения в работе представителей РФ есть.

"По состоянию на сегодняшний день, официально в социально-экономической группе присутствовал заместитель министра экономики г-н Назаров, а также на уровне непосредственно самой ТКГ, кроме самого господина Грызлова, есть представители МИДа РФ. Хочу обратить внимание, что, например, в гуманитарной группе представитель РФ господин Соловьев наконец проявил активность в прошлый раз, а в политической группе начал принимать активное участие представитель МИДа России господин Дмитриевский, который к тому избегал участия в политической группе", - рассказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский в мае "перезагрузил" состав делегации Украины для участия в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

После этого руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак во время встречи с представителями СМИ представил членов делегации Украины для участия в ТКГ. По словам Ермака, решение о создании такой делегации было обусловлено отсутствием прогресса в переговорах по установлению мира в Украине и желанием украинской стороны активизировать работу ТКГ.