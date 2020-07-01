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Резніков: тональність перемовин у ТКГ змінилась на останніх засіданнях

Резніков: тональність перемовин у ТКГ змінилась на останніх засіданнях

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 липня. УНН. Тональність перемовин тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі змінилась після зміни делегації України, це стало відчутним на останніх засіданнях. Про це в межах онлайн-дискусії, організованої Atlantic Council, розповів віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, який є першим заступником представника України у тристоронній контактній групі, передає кореспондент УНН.

"Ми зробили перезавантаження української делегації у "мінському процесі", залучили представників Донбасу, які сьогодні є вимушеними внутрішньо переміщеними особами, але поки що дзеркальної відповіді з боку Російської Федерації не відбулось. Але хочу зауважити, що тональність перемовин у "мінському процесі" в останні засідання, в останні сесії, стала більш поміркованою, більш помірною, рівною, без агресії, без зайвих емоцій. Та сторона вже сприйняла факт присутності представників українського Донбасу у перемовинах, але поки що намагається залишити свою монополію представників окупаційного режиму у цьому процесі", - сказав Резніков.

Він також висловив надію на те, що Росія все ж здійснить перезавантаження власного представництва в ТКГ у майбутньому.

"Я думаю, що тут питання інерції і все ж таки залишаю за собою оптимізм, що зміна, ротація представництва Російської Федерації та їх підшефних все одно має відбутись", - висловився віце-прем’єр.

Згадуючи про поточний прогрес щодо згаданого "перезавантаження", Резніков повідомив, що все ж таки певні зміни у роботі представників РФ є.

"Станом на сьогоднішній день, офіційно у соціально-економічній групі присутній заступник міністра економіки пан Назаров, а також на рівні безпосередньо самої ТКГ, окрім самого пана Гризлова, є представники МЗС РФ. Хочу звернути увагу, що, наприклад, у гуманітарній групі представник РФ пан Соловйов нарешті проявив активність минулого разу, а у політичній групі почав приймати активну участь представник МЗС Росії пан Дмітрієвський, який до того уникав участі у політичній групі", - розповів він.

Президент України Володимир Зеленський у травні "перезавантажив" склад делегації України для участі у тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях.

Після цього керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак під час зустрічі з представниками ЗМІ представив членів делегації України для участі у ТКГ. За словами Єрмака, рішення про утворення такої делегації було зумовлене відсутністю прогресу у перемовинах щодо встановлення миру в Україні та бажанням української сторони активізувати роботу ТКГ.

Українські Національні Новини

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