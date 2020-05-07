У Зеленського пояснили зміни у складі делегації України в ТКГ

"Хочу нагадати, що три сторони сьогодні представлені у Тристоронній контактній групі. Щоб не було ніяких інших розмов, це для нас є незмінним – це Україна, Росія та ОБСЄ. Жодних інших представників у ТКГ немає", – заявив керівник Офісу Президента.

Він також зауважив, що партнери України по "нормандському формату" з Франції, Німеччини, Росії, а також ОБСЄ були поінформовані про рішення щодо створення такої делегації.

Керівник ОП зазначив, що ТКГ продовжує діяльність у чотирьох підгрупах: безпековій, політичній, гуманітарній та економічній.

"Я вважаю, що цим кроком Україна ще раз демонструє велику серйозність і великі наміри, які є в нашої країни для виконання "мінських домовленостей". По-друге, ми демонструємо, що ми хочемо рухатися й не втрачати час. Як уже декілька разів говорив Президент, ми не збираємося роками вести безрезультатні переговори", – наголосив він.

Зі свого боку віце-прем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, перший заступник глави делегації України в ТКГ Олексій Резніков наголосив, що новий склад делегації було збалансовано: нині там є представники парламенту і представники уряду. Такий склад допоможе підсилити позиції України, переконаний він.

Крім того, на думку Резнікова, наявність у делегації представників різних органів влади сприятиме прозорості її роботи.

Перший заступник глави делегації у ТКГ також запевнив у незмінності позиції України щодо порядку встановлення миру та проведення виборів: спочатку Росія має передати контроль над українсько-російським кордоном, і лише після цього можна буде перейти до політичної частини.

"Жодних виборів не може бути під дулами автоматів. Спочатку – безпекові умови, спочатку контроль над кордоном з боку українського уряду, можливо, за допомогою якихось міжнародних інституцій, але в будь-якому разі – контроль, безпекові умови й тільки після цього – місцеві вибори", – наголосив Резніков.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський цього тижня "перезавантажив" склад делегації України для участі у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях.