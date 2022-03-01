Резников: оккупанты готовятся запустить масштабную информационно-психологическую операцию

Детали

"Уважаемые украинцы! 128 часов обороны. По имеющимся данным, российские оккупанты готовятся в ближайшее время запустить масштабную информационно-психологическую операцию. Ее цель — с помощью лжи сломить сопротивление украинского народа и украинской армии", - написал Резников.

Как отметил министр, сначала враг планирует устроить перебои связи. После этого будут массированно вбрасывать фейковые сообщения о том, что украинское военно-политическое руководство якобы согласилось на капитуляцию.

"В "подтверждение" этого фейка будут распространять якобы подписанные "документы", а также смонтированные фейковые видеоролики. Это ложь. Не дождутся! Никакой капитуляции не будет! Только победа! Предупредите всех, кого сможете. Многие из тех, кто рассчитывал взять Киев за 2-3 суток, уже в аду. Крепко держим оружие! Продолжаем сопротивление! Слава Украине!"- Добавил глава МОУ.

Напомним

Министр обороны Украины Алексей Резниковзаявил, что на пятые сутки интервенции российские оккупанты оказались неспособны скрывать, что в них начинается агония.