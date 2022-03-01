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Резніков: окупанти готуються запустити масштабну інформаційно-психологічну операцію

Резніков: окупанти готуються запустити масштабну інформаційно-психологічну операцію

Київ • УНН

 • 185585 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Російські окупанти готуються найближчим часом запустити масштабну інформаційно-психологічну операцію. Про це у Facebook повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, інформує УНН.

Деталі

"Шановні українці! 128 годин оборони. За наявними даними, російські окупанти готуються найближчим часом запустити масштабну інформаційно-психологічну операцію. Її мета – з допомогою брехні зламати опір українського народу і української армії", — написав Резніков.

Як зазначив міністр, спочатку ворог планує влаштувати перебої зв’язку. Після цього будуть масовано вкидати фейкові повідомлення про те, що українське військово-політичне керівництво начебто погодилося на капітуляцію.

"На "підтвердження" цього фейку будуть поширювати начебто підписані "документи", а також змонтовані фейкові відеоролики. Це брехня. Не дочекаються! Жодної капітуляції не буде! Тільки перемога! Попередьте усіх, кого зможете. Багато тих, хто розраховував взяти Київ за 2-3 доби, вже у пеклі. Міцно тримаймо зброю! Продовжуємо опір! Слава України!" — додав глава МОУ.

Нагадаємо

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що на п’яту добу інтервенції російські окупанти виявилися неспроможні приховувати, що в них починається агонія.

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