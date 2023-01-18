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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Резников: мир ждет рождение новых альянсов, где Украина будет иметь лидерство

Киев • УНН

 • 876265 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Война россии против Украины стала мощным вызовом для международной правовой системы и международной архитектуры безопасности. Мир ждет рождение новых международных альянсов. Такое мнение в эксклюзивном интервью УНН высказал министр обороны Украины Алексей Резников.

Резников: мир ждет рождение новых альянсов, где Украина будет иметь лидерство

Цитата

«Я думаю, это вызов для правовой системы мира. Во-первых, мы с вами все, к сожалению, увидели, что многие институции международные, коллективные, призвание которых оберегать гуманитарное право, права людей, такие как ОБСЕ, Красный крест, ООН, Совбез ООН и другие, не справились со своей миссией. Вы где-нибудь слышали в последнее время голос ОБСЕ? Я не слышал. А вы где-то слышали, что Красный Крест в Еленовку попал и охраняет права наших пленных согласно международным конвенциям, к которым когда-то, кстати, россия тоже присоединилась… Вы где-то слышали? Нет», - заявил министр.

Он считает, что необходимо пересматривать системно архитектуру безопасности в мире, и она должна базироваться на праве права, а не на праве силы, которую сегодня применяет рф.

Цитата

«И я убежден, и это не мой прогноз, это мое убеждение, что после этой войны, которая, конечно, завершится нашей с вами Победой, будут построены новые системы архитектуры безопасности. Они заложены в предложениях нашей страны, озвученных Президентом Зеленским – 10 пунктов, которые он предложил во время саммита на Бали (встреча лидеров стран G20 – ред.).

Я убежден, что будут новые альянсы, активным и мощным участником, которым будет Украина. Не только НАТО, например, и не только ЕС, это будет что-то новое.

И мир ожидает рождения новых альянсов, как это было после утраты потенции Лигой Наций. То же самое. И уверен, что у Украины будет лидерская позиция в таких блоках», - считает Резников.

Подробнее читайте в интервью "Резников о главе минобороны рф: я подарю ему "бавовну"

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