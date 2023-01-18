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Резніков: на світ чекає народження нових альянсів, де Україна матиме лідерство

Київ • УНН

 • 876265 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Війна росії проти України стала потужним викликом для міжнародної правової системи та міжнародної безпекової архітектури. На світ чекає народження нових міжнародних альянсів. Таку думку в ексклюзивному інтерв’ю УНН висловив міністр оборони України Олексій Резніков.

Резніков: на світ чекає народження нових альянсів, де Україна матиме лідерство

Цитата

«Я думаю, що це виклик для правової системи світу. По-перше, ми з вами всі, на жаль, побачили, що багато інституцій міжнародних, колективних, покликання яких оберігати гуманітарне право, права людей, такі як ОБСЄ, Червоний хрест, ООН, Радбез ООН та інші, не впоралися зі своєю місією. Ви десь чули останнім часом голос ОБСЄ? Я не чув. А ви десь чули, що Червоний Хрест в Оленівку потрапив і пильнує права наших полонених згідно з міжнародними конвенціями, до яких колись, до речі, рф теж доєдналася… Ви десь чули? Ні», - заявив міністр.

Він вважає, що необхідно переглядати системно архітектуру безпеки в світі, і вона має базуватися на праві права, а не на праві сили, яку сьогодні застосовує рф.

Цитата

«І я переконаний, і це не мій прогноз, це моє переконання, що після цієї війни, яка, звісно, завершиться нашою з вами Перемогою, відбудуються нові системи безпекової архітектури. Вони закладені в пропозиціях нашої країни, які озвучив Президент Зеленський – 10 пунктів, які він запропонував під час саміту на Балі (зустріч лідерів країн G20 – ред.).

Я переконаний, що будуть нові альянси, активним і потужним учасником, яких буде Україна. Не тільки НАТО, наприклад, і не тільки ЄС, це буде щось нове.

І світ чекає народження нових альянсів, як це було після втрати потенції Лігою Націй. Те ж саме. І переконаний, що у України буде лідерська позиція в таких блоках», - вважає Резніков.

Детальніше читайте в інтерв’ю "Резніков про очільника міноборони рф: я подарую йому бавовну"

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