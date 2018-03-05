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Резников: на Андреевском спуске уберут нелегальные торговые места

Резников: на Андреевском спуске уберут нелегальные торговые места

Киев  •  УНН

 • 4369 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. На легендарном Андреевском спуске в Киеве останутся только продавцы, которые работают законно. Об этом заявил замглавы Киевской городской государственной администрации Алексей Резников, передает УНН.

“На перекрестке улиц Владимирской, Десятинной и Андреевского спуска десятки лет в страшных, сбитых на скорую руку ларьках работают торговцы китайскими сувенирами... У меня, например, кроме слов „клоака“ и „шанхай“, других ассоциаций это место не вызывает. Эти киоски много лет стоят в неположенных местах, мешают проходу, хозяева не имеют разрешений, не платят налоги в городской бюджет. У них нет ни морального, ни формального права там работать”, — подчеркнул Резников.

Заместитель главы Киевской администрации отметил, что времена, когда возле Андреевской церкви художники продавали свои картины, прошли, и сейчас место, что ранее было оплотом людей творчества, стремительно коммерциализируется.

“К сожалению, коммерция вытеснила искусство. Выгоднее торговать бюстами Ленина, буденовками, ушанками, якобы украинскими сувенирами, которые на самом деле сделаны в Китае. Вы считаете шапку воина Красной армии сувениром? Я — нет. Там сейчас продают все, что угодно, кроме картин. Эти продавцы в данном случае ничем не лучше тех, что работают в незаконных МАФах”, — констатировал Резников.

При этом, по его словам, городская администрация предложила торговцам сувениров альтернативные места на Андреевском спуске — на Аллее художников.

“Наша позиция не просто запретить, а предложить вариант, альтернативу, как они могут легально работать... Самое главное требование — это работать официально, платить налоги. Еще раз повторюсь — мы никого не выгоняем. Даже тех, кто десятки лет работают незаконно. Мы предоставили альтернативу — вести бизнес законно, и были бы рады, если бы ею воспользовались”, — пояснил замглавы КГГА.

Он рассказал, что нелегальные торговцы должны были свернуть свои точки с сувенирами еще до 1 марта, однако это требование до сих пор не выполнено.

“Мы поставили срок до 1 марта, но пока согласия не услышали... Виталий Кличко поставил задачу подготовить город, в том числе и туристические объекты, к финалу Лиги чемпионов УЕФА, который пройдет в конце мая. Иностранные туристы должны увидеть красивую историческую улицу — Андреевский спуск, а не „клоаку“, состоящую из китайских сувениров и ржавых ларьков”, — заключил Резников.

Напомним, Киевская администрация несколько раз предупреждала продавцов, которые работают вверху Андреевского спуска, о том, что они должны начать работать официально. Для этого им предложили места в средине Андреевского спуска — на Аллее художников.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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