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Режиссера Сергея Лозницу исключено из состава Украинской киноакадемии: почему

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. Решением Правления и Наблюдательного совета Украинской киноакадемии Сергей Лозница исключен из состава Украинской киноакадемии, передает УНН со ссылкой на Украинскую киноакадемию.

Детали

В киноакадемии напомнили, что 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Украина защищается на всех фронтах, в частности на культурном. Страны Европы и всего мира должны иметь полную и однозначную картину того, что осуществляет в Украине страна-агрессор. Поэтому каждый украинец сейчас является амбассадором своей страны.

Особая ответственность сейчас лежит на специалистах из креативных индустрий, которых хорошо знают за рубежом. Их позиция должна быть четкая и однозначная.

"Режиссер Сергей Лозница неоднократно подчеркивал, что считает себя космополитом, “человеком мира”. Однако сейчас, когда Украина изо всех сил защищает свою независимость, ключевым понятием в риторике каждого украинца должна быть его национальная идентичность. И здесь не может быть никаких компромиссов или полутонов.

Кроме того, недавно фильмы Сергея Лозницы были включены в программу кинофестиваля российского кино во французском городе Нант под названием “От Львова до Урала”. Во время кровавой полномасштабной войны, которую развязала Россия, это абсолютно недопустимо", - говорится в сообщении.

Украинская киноакадемия уже призвала мировое киносообщество к бойкоту российского кинематографа.

Цитата

"Мы постоянно призываем весь мир разграничивать украинскую и российскую культуры и не отождествлять их. Для нас важно, чтобы все члены Украинской киноакадемии разделяли эту позицию и называли вещи своими именами, проявляя в своих убеждениях четкость и твердость.

Мы обращаемся к мировому сообществу с просьбой не позиционировать Сергея Лозницу как представителя украинской культурной сферы", - добавили в Украинской киноакадемии.

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