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Рейтинг вузов Украины: в этом году лидерами стали университеты десяти городов

Рейтинг вузов Украины: в этом году лидерами стали университеты десяти городов

Киев • УНН

 • 197950 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. В 2022 году в двадцатку лидеров попали университеты десяти городов Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

Цитата

"Информационным образовательным ресурсом "Освіта.ua" составлен консолидированный рейтинг заведений высшего образования Украины 2022 года. В двадцатку лидеров попали университеты Киева, Львова, Харькова, Одессы, Сум, Тернополя, Черновцов, Винницы, Кропивницкого и Днепра", – говорится в сообщении.

Детали

На первом месте шестой год подряд Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

Второе место занимает Национальный технический университет "Киевский политехнический институт имени Сикорского".

На третьем месте Львовский национальный университет имени Франко.

Список лучших аграрных вузов возглавил Национальный университет биоресурсов и природопользования.

Лучшим педагогическим заведением в рейтинге Дрогобычский государственный педагогический университет имени Франко.

Лучшим медицинским учебным заведением Украины признан Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого.

Киевский национальный университет культуры и искусств стал лучшим художественным заведением Украины.

Лучшим учебным заведением западного региона признан Львовский национальный университет имени Франко, южного – Одесский национальный университет имени Мечникова, северного – Сумский государственный университет, восточного – Харьковский национальный университет имени Каразина, центрального – Донецкий национальный университет имени Стуса, который сейчас работает в Виннице.

Рейтинг сформирован на основе национальных рейтингов учебных заведений Украины: "Топ-200 Украина", Scopus и "Бал ВНО на контракт", каждый из которых использует различные критерии оценки вуза.

   

Напомним

6556 абитуриентов сдали на 200 баллов по крайней мере один предмет национального мультипредметного теста.

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