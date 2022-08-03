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Рейтинг вишів України: цього року лідерами стали університети десяти міст

Рейтинг вишів України: цього року лідерами стали університети десяти міст

Київ • УНН

 • 197951 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. У 2022 році до двадцятки лідерів потрапили університети десяти міст України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністертва освіти і науки України.

Цитата

"Інформаційним освітнім ресурсом "Освіта.ua" складено консолідований рейтинг закладів вищої освіти України 2022 року. У двадцятку лідерів потрапили університети Києва, Львова, Харкова, Одеси, Сум, Тернополя, Чернівців, Вінниці, Кропивницького та Дніпра", – ідеться у повідомленні.

Деталі

На першому місці шостий рік поспіль Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Друге місце посідає Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут імені Сікорського".

На третьому місці Львівський національний університет імені Франка.

Перелік найкращих аграрних ЗВО очолив Національний університет біоресурсів і природокористування.

Найкращим педагогічним закладом у рейтингу є Дрогобицький державний педагогічний університет імені Франка.

Найкращим медичним закладом освіти України визнано Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького.

Київський національний університет культури і мистецтв став найкращим мистецьким закладом України.

Найкращим закладом освіти західного регіону визнано Львівський національний університет імені Франка, південного – Одеський національний університет імені Мечникова, північного – Сумський державний університет, східного – Харківський національний університет імені Каразіна, центрального – Донецький національний університет імені Стуса, який наразі працює у Вінниці.

Рейтинг сформовано на основі національних рейтингів закладів освіти України: "Топ-200 Україна", Scopus і "Бал ЗНО на контракт", кожен з яких використовує різні критерії оцінювання ЗВО.

     

Нагадаємо

6556 абітурієнтів склали на 200 балів принаймні один предмет національного мультипредметного тесту.

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