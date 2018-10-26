Рейтинг УЕФА: падение "Шахтера", прогресс "Динамо" и "Ворсклы"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Сайт УЕФА обновил информацию о клубного рейтинга по итогам третьих туров Лиги Европы и Лиги чемпионов, сообщает УНН со ссылкой на УЕФА.
Благодаря победе над французским “Ренном” киевское “Динамо” обошло в рейтинге португальскую “Бенфику” и занимает 21 строчку с 58 очками. Победа “Ворсклы” позволила полтавчанам обогнать “Мариуполь” — 141.
Зато донецкий “Шахтер” после поражения от “Манчестер Сити” пропустил вперед себя “Боруссию” из Дортмунда — украинский коллектив 11-й.
Отметим, что среди других украинских клубов “Заря” идет 110-й, “Мариуполь” занимает 142 место, “Александрия” 144-е, донецкий “Олимпик” 145, “Черноморец” 150.
Добавим также, клуб Андрея Ярмоленко “Вест Хэм” оказался на 90-й строчке.