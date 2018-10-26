Рейтинг УЄФА: падіння "Шахтаря", прогрес "Динамо" та "Ворскли"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Сайт УЄФА оновив інформацію щодо клубного рейтингу за підсумками третіх турів Ліги Європи та Ліги чемпіонів, повідомляє УНН з посиланням на УЄФА.
Завдяки перемозі над французьким “Ренном” київське “Динамо” обійшло в рейтингу португальську “Бенфіку” і займає 21 рядок із 58 очками. Перемога “Ворскли” дозволила полтавчанам обігнати “Маріуполь” — 141.
Натомість донецький “Шахтар” після поразки від “Манчестер Сіті” пропустив вперед себе “Борусію” з Дортмунда — український колектив 11-й.
Відзначимо, що серед інших українських клубів “Зоря” йде 110-ю, “Маріуполь” посідає 142 місце, “Олександрія” 144-те, донецький “Олімпік” 145, “Чорноморець” 150.
Додамо також, клуб Андрія Ярмоленка “Вест Хем” опинився на 90-му рядку.