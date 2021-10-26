Рейтинг партий: "Слуга народа" вернула себе лидерство, но уровень поддержки снижается

Подробности

Парламентский рейтинг возглавляет “Слуга народа” (за нее готовы отдать свой голос 14% всех опрошенных или 22% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию будет голосовать). За партию “Европейская солидарность” готовы отдать свой голос соответственно 10% и 16% опрошенных, за партию “Оппозиционная платформа — За жизнь” — соответственно 8% и 13%, ВО “Батькивщина” — соответственно 7% и 11%, партию “Наши” " — соответственно 4% и 6%, партию “Сила и честь” — соответственно 4% и 6%, партию “Украинская стратегия Гройсмана” — соответственно 2% и 4%, партию “Гражданская позиция” — соответственно 2% и 3%, Радикальную партию Олега Ляшко — соответственно 2% и 2,5%, Партию Сергея Притулы — соответственно 2% и 2%, ВО “Свобода” — соответственно 1% и 2%, “Партию Шария” — соответственно 1% и 2%, партию “УДАР Виталия Кличко” — соответственно 1% и 1%, за каждую из других политических сил — менее 1% избирателей.

“По сравнению с концом июля-началом августа 2021 года снизилась электоральная поддержка партии „Слуга народа“ (с 17% до 14% среди всех опрошенных). По сравнению с январем 2021 года снизился уровень электоральной поддержки партии „Оппозиционная платформа — За жизнь“ (с 14% до 8% среди всех опрошенных), что частично может быть объяснено появлением в списке партий, который предлагался респондентам, партии „Наши“, ориентирующейся на тот же сегмент избирателей, что и ОПЗЖ”, — говорится в результатах опроса.

По сравнению с январем 2021 года на статистически значимом уровне снизилась электоральная поддержка партии Голос (с 2% до 0,3% среди всех опрошенных) и Оппозиционного блока (с 0,9% до 0,3%), что также частично может быть объяснено появлением в опроснике соответственно Партии Сергея Притулы и партии “Наши”.

Уровень электоральной поддержки других политических партий с начала этого года не изменился на статистически значимом уровне.

Справка

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 14 по 20 октября 2021 года методом интервью “лицом к лицу” по месту жительства респондентов. Были опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95. Социологический опрос проведен в рамках исследовательских проектов, осуществляемых Центром Разумкова при поддержке Представительства Фонда Ганса Зайделя в Украине.

Дополнение

Ранее по результатам опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного 15-18 октября партия “Слуга народа” впервые за долгое время потеряла лидерство в рейтинге партий. В середине октября большинство украинцев поддержали Европейскую солидарность.