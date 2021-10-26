Рейтинг партій: "Слуга народу" повернула собі лідерство, але рівень підтримки знижується

Деталі

Парламентський рейтинг очолює “Слуга народу” (за неї готові віддати свій голос 14% усіх опитаних або 22% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме). За партію “Європейська солідарність” готові віддати свій голос відповідно 10% і 16% опитаних, за партію “Опозиційна платформа — За життя” — відповідно 8% і 13%, ВО “Батьківщина” — відповідно 7% і 11%, партію “Наші” — відповідно 4% і 6%, партію “Сила і честь” — відповідно 4% і 6%, партію “Українська стратегія Гройсмана” — відповідно 2% і 4%, партію “Громадянська позиція” — відповідно 2% і 3%, Радикальну партію Олега Ляшка — відповідно 2% і 2,5%, Партію Сергія Притули — відповідно 2% і 2%, ВО “Свобода” — відповідно 1% і 2%, “Партію Шарія” — відповідно 1% і 2%, партію “УДАР Віталія Кличка” — відповідно 1% і 1%, за кожну з інших політичних сил — менше 1% виборців.

“Порівняно з кінцем липня-початком серпня 2021 року знизилася електоральна підтримка партії „Слуга народу“ (з 17% до 14% серед усіх опитаних). Порівняно з січнем 2021 року знизився рівень електоральної підтримки партії „Опозиційна платформа — За життя“ (з 14% до 8% серед усіх опитаних), що частково може бути пояснено появою у списку партій, який пропонувався респондентам, партії „Наші“, яка орієнтується на той же сегмент виборців, що й ОПЗЖ”, — йдеться у результатах опитування.

Порівняно з січнем 2021 року на статистично значущому рівні знизилася електоральна підтримка партії “Голос” (з 2% до 0,3% серед усіх опитаних) та “Опозиційного блоку” (з 0,9% до 0,3%), що також частково може бути пояснено появою в опитувальнику відповідно Партії Сергія Притули і партії “Наші”.

Рівень електоральної підтримки інших політичних партій з початку цього року не змінився на статистично значущому рівні.

Довідка

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 14 по 20 жовтня 2021 рокуметодом інтерв’ю “обличчям до обличчя” за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95. Соціологічне опитування проведене в рамках дослідницьких проєктів, що здійснюються Центром Разумкова за підтримки Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні.

Доповнення

Раніше за результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного впродовж 15-18 жовтня партія “Слуга народу” вперше за довгий час втратила лідерство в рейтингу партій. У середині жовтня більшість українців підтримали “Європейську солідарність”.