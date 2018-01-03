Рейс американской авиакомпании отменили из-за крысы на борту

Сообщают, что самолет готовился к вылету из международного аэропорта Окленда в Портленд, когда на его борт забежала крыса. Бортпроводникам не удалось поймать грызуна, поэтому рейс был отменен.

"Самолет в настоящее время не обслуживается. Он вернется к эксплуатации, как только профессиональный дезинсектор заверит, что на нем нет грызунов", — заявил представитель авиакомпании.

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По его словам, самолет также проверят на возможные повреждения, нанесенные крысой.

В свою очередь, пассажирам были предоставлены билеты на другие рейсы до Портленда.