Рейс американської авіакомпанії скасували через пацюка на борту
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Рейс авіакомпанії Alaska Airlines з аеропорту Каліфорнії довелося скасувати через виявлого на борту літака пацюка, передає УНН з посиланням на CBS.
Повідомляють, що літак готувався до вильоту з міжнародного аеропорту Окленда в Портленд, коли на його борт забіг щур. Бортпровідникам не вдалося зловити гризуна, тому рейс відмінили.
"Літак в даний час не обслуговується. Він повернеться до експлуатації, як тільки професійний дезінсектор запевнить, що на ньому немає гризунів", - заявив представник авіакомпанії.
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За його словами, літак також перевірять на можливі пошкодження, завдані щуром.
У свою чергу, пасажирам було надано квитки на інші рейси до Портленда.